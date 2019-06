Πώς καταλαβαίνεις ότι έπαθες λουμπάγκο; Η Αθηναΐς Νέγκα έπαθε, έμαθε και μας λέει!

View this post on Instagram

Αυτή είναι μια φάτσα Voltaren .Επαθα λουμπάγκο γιατί ειμαι ηλίθια. Μου φανηκε θαυμάσια ιδέα να σηκώσω ένα τεράστιο πλαστικό κουτί γεμάτο ρούχα με την τιτάνια δύναμη μου .η φάτσα voltaren είναι αδιάφορη κ πονεμένη ,έχει και λίγη ψυχεδέλεια γιατί χαρη στην αντιφλεγμονώδη κ αναλγητική δράση, είναι χαμένη στην θεραπευτική φαντασίωση πως σε λίγες μέρες θα επανέλθω , όλα τα αθλήματα θα είναι δυνατά και οι επιδόσεις μου σε επίπεδο βαλκανικού τουρνουά στίβου . άκουσα όμως ένα δυνατό κρατς, κάτι σαν τον ανάποδο ήχο της χαράς, αυτό το κρατς που σου λέει : «την έπαθες ,τώρα πανίβλακα» Ο κόσμος χαθηκε ,ειδα αστεράκια ,αυτή τη στιγμή ο πάγος έχει παγώσει την μέση μου και μουδιάσει πλήρως τον πωπό μου, σαν να κάποιος να τον πήρε και να έφυγε .ελπιζω το απόγευμα να μου τον αντικαταστήσουν με τον πωπό μιας 25χρονης ή να έχει και αντιγηραντική δράση όλος αυτός ο πάγος ώστε να κερδίσω διπλά .συνεχεια άλλωστε θέλω να κερδίζω διπλά! να κάνω πολλές δουλειές ταυτόχρονα που νομιζω πως είναι επείγουσες .τωρα όμως θα κάτσω κοτα για 1-2 μέρες με αυτή τη φάτσα που βλέπετε, και θα ηθελα σ αυτό το σημείο να σας φωνάξω με όλη μου την δύναμη : «πετάξτε επιτέλους όλα τα άχρηστα !» Χρειαζομαστε 5 ρούχα , τα πολλά υπάρχοντα φέρνουν ακαταστασία-φόρτο-λουμπάγκο .ολη μέρα κάτι πρέπει να ταχτοποιηείς διότι είσαι ο δούλος των 20 έξτρα καλοκαιρινών σορτς που στο τέλος δεν βρίσκεις στην ντουλάπα και νομίζεις πως δεν έχεις ρούχα γιατί είσαι φτωχός .θα φοράω τα ίδια εφεξής διότι έλαβα «μήνυμα» να απαλλαγώ , το σύμπαν μου το έστειλε αναμφίβολα γιατί θέλησε για λίγο να ασχοληθεί μαζι μου. μην μου γράψετε να πάω σε νοσοκομείο γιατί θα πάω αν χρειαστεί και σας παρακαλώ μη γράψετε πως υπάρχουν και χειρότερα, μην ψάχνουμε ενοχές για να μην μας τιμωρήσουν. Γραφω για να το διασκεδάσω κάπως. Αναρωτιέμαι πως αντέχουν οι αρσιβαρίστες ; Αν υπάρχει κάτι στο Netflix που αν το δω θα γίνω αμέσως καλά ,θα ηθελα να με ενημερώσετε σχετικά . *Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me, I once was lost, but now I’m found..