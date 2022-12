Ταξίδια. Οι πιο όμορφες ίσως εμπειρίες της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή που ανακαλύφθηκαν τα μεταφορικά μέσα όπως τα αεροπλάνα, τα πλοία ή τα τρένα. Δεν ξέρουμε πώς και γιατί, το μόνο σίγουρο είναι πως πάντοτε θα υπάρχει κάτι που θα μας μαγεύει, θα μας γαληνεύει και θα μας αποσπά από τα προβλήματά μας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Έχουν τη δυνατότητα να σε ανανεώσουν, επαναφορτίζουν τις μπαταρίες σου και ανοίγουν το μυαλό, ερχόμενη σε επαφή με νέο κόσμο. Ακόμη και το απόλυτο χάος να επικρατή στη ζωή σου, μόλις αναχωρήσεις για έναν καινούργιο τόπο, νιώθεις μια απερίγραπτη γαλήνη. Σαν όλα να γίνονται πιο εύκολα όταν είσαι μακριά.

Αυτό που παρατηρείται, είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ταξίδια και στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι ταξιδιωτικές επιλογές των ανθρώπων το 2023 θα βασίζεται στην επιθυμία τους να βιώσουν ένα «πλήρες πολιτισμικό σοκ». Ποια είναι λοιπόν τα travel trends για τη νέα χρονιά που πρέπει να έχεις κατά νου;

Αυτές είναι οι 5 κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις του 2023

Νέο κύμα ευεξίας

Εναλλακτικές αποδράσεις όπως η κολύμβηση στο δάσος και οι θεραπείες σώματος όπως η κρυοθεραπεία είναι όλο και πιο δημοφιλείς από τις κλασικές, όπως μαθήματα μαγειρικής, αθλητικές εκδρομές και συνεδρίες διαλογισμού. Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) έχουν «βαρεθεί» τα παραδοσιακά ταξίδια και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι πιο συναρπαστικό στα πιο ασυνήθιστα καταφύγια ευεξίας.

Unsplash

Superstars τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων

Οι ταξιδιώτες δεν σχεδιάζουν πλέον μόνο ένα μεγάλο πολυτελές ταξίδι. Θέλουν τον ενθουσιασμό ενός αυθόρμητου, εύκολου ταξιδιού, προκαλώντας μια έκρηξη σε πιο προσιτές διαμονές σε ξενοδοχεία τριών αστέρων. Οι πελάτες κάνουν κρατήσεις σε προσιτές τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Hotels.com, τα οποία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον είναι αυξημένο κατά περισσότερο από 20% παγκοσμίως για ξενοδοχεία τριών αστέρων.

Ρουστίκ αποδράσεις

Οι ρουστίκ αποδράσεις αυξάνονται στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, αφού ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν ιδιωτικές εξοχικές κατοικίες με άφθονο χώρο και θέα που κόβει την ανάσα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προτιμήσεις για οικείες αποδράσεις για να ζήσει κανείς μια πιο αυθεντική καθημερινότητα στην ύπαιθρο.

Οι ταξιδιώτες συνήθως κάνουν κράτηση σε ανακαινισμένους αχυρώνες και αγροικίες στην ύπαιθρο της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, καθώς και πιο μακριά, με τα ράντζα στις ΗΠΑ και τις αγροικίες στην Αυστραλία να είναι δημοφιλείς επιλογές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζήτηση για προορισμούς που προσφέρουν αχυρώνες όπως το Cambridgeshire, το Leicestershire και το Hertfordshire αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50% αυτή τη χρονιά.

Freepik

Πολιτιστικές πρωτεύουσες

Οι ταξιδιώτες είναι έτοιμοι να απολαύσουν τη φασαρία των πόλεων και να βιώσουν αστικές δονήσεις.

Ανάμεσα στις παγκόσμιες πολιτιστικές πρωτεύουσες βρίσκονται πόλεις πλούσιες με αξέχαστες εμπειρίες και γιορτές. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να επισκεφθεί το Εδιμβούργο για να απολαύσει το μεγαλύτερο φεστιβάλ τεχνών στον κόσμο ή το Σίδνεϊ για να γιορτάσει το World Pride, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην πόλη τον Φεβρουάριο του 2023. Πόλεις όπως το Εδιμβούργο, η Λισαβόνα και το Τόκιο είναι στην κορυφή της λίστας των 10 κορυφαίων προορισμών της Expedia για το 2023.

Αυτές είναι οι πιο περιζήτητες πόλεις:

Εδιμβούργο, Σκωτία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Τόκιο, Ιαπωνία

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Σίδνεϊ, Αυστραλία

Ντουμπάι, ΗΑΕ

Μόντρεαλ, Καναδάς

Μόναχο, Γερμανία

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Έμπνευση από δημοφιλείς σειρές

Όσοι αναζητούν την περιπέτεια στρέφονται σε συναρπαστικές τηλεοπτικές τοποθεσίες για την έμπνευσή τους για το επόμενο μεγάλο ταξίδι. Οι κορυφαίοι προορισμοί εμπνευσμένοι από την τηλεόραση περιλαμβάνουν τη Νέα Υόρκη (Inventing Anna, Sex and the City), τη Νέα Ζηλανδία (The Lord of the Rings, The Rings of Power) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Bridgerton , The Crown). Το 44% των ανθρώπων που συμμετείχαν σε έρευνα παραδέχτηκε ότι η τηλεόραση έχει εμπνεύσει τον ταξιδιωτικό τους σχεδιασμό και το 37% πως έχει κλείσει ένα ταξίδι αφού το είδε να εμφανίζεται στην τηλεόραση ή σε μια ταινία του Netflix.

