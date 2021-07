Θέλεις να πιείς ένα ποτό όπως ακριβώς το έχεις φανταστεί και να έχει ό,τι όνομα εσύ επιθυμείς; Στο Street art bar που λειτουργεί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να ζητήσεις να σου φτιάξουν cocktail with your name και να έχει μέσα ό,τι εσύ θες.

Ανήκει στον όμιλο Anatolia Hospitality και είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της διαμονής σε ξενοδοχείο και μάλιστα πεντάστερο. Πριν καν μπεις στο ξενοδοχείο, βλέπεις ότι η είσοδος με το led wall διαφοροποιείται, ανάλογα με την περίσταση. Κι όπως μπαίνεις αντικρίζεις κάτι πολύ διαφορετικό από ένα mainstream ξενοδοχείο. Το βλέμμα σου θα επικεντρωθεί στην street art με τον Seeker να κάνει αισθητή την αναφορά στον ταξιδιώτη που αναζητά καινούργιες εμπειρίες, ενώ οι περιττές πολυτέλειες βρίσκονται μακριά από εκεί. Η ρεσεψιόν είναι στρογγυλή κι όχι μακρόστενη, φέρνοντας πιο κοντά τον υπάλληλο με τον επισκέπτη. Κι αν δεν έχεις όρεξη να μιλήσεις σε κανέναν, μπορείς να κάνεις και μόνος σου check in και check out.