Ταξίδι στην Πράγα: Τι αξίζει να δεις, πού να βολτάρεις και τι να φας

📍Praga – Muro de Lennon 🌈 . . No último post sobre Praga falamos sobre o Relógio Astronômico Medieval🔝, mas desta vez iremos atravessar o Rio Vltava e falar sobre o Muro de Lennon ou Lennon Wall 😉!! . A título de informação e de maneira resumida, tudo começou com a morte de John Lennon em conjunto com a intolerância do povo para com o regime comunista soviético adotado 😒. . Desse modo, os grafites da época, a imagem do cantor e as frases relacionadas a paz existentes no muro se tornaram uma forma de simbolizar a liberdade de expressão que era desejada 🙂. . Mesmo que a polícia a favor do regime realizasse medidas para evitar este tipo de manifestação, considerando-a como pichação e ato de vandalismo, não conseguiram conter a população, pois cada vez que limpavam o muro outras mensagens surgiam no dia posterior 😉. . Até que com a queda do Muro de Berlim em 1989, o Muro de Lennon se tornou símbolo da cidade e mundialmente conhecido na luta a favor da liberdade de expressão 😉. . O Muro está em constante transformação, apesar de ter diversas mensagens, grafites e sempre a imagem de John Lennon ou algo relacionado ao cantor, dificilmente serão observadas as mesmas lembranças do local se visitá-lo em diferentes épocas do ano☺. . 📍Dica: Neste caso, não que seja uma atração imperdível em Praga, mas essa pequena parede é a história pura daquilo que um povo já sofreu por um governo e conseguiu superar por uma força de vontade conjunta 😢. No nosso caso, não deixamos de visitar de maneira alguma 😉. . 📍Localização: Velkoprevorské námestí, Praha 1. Muito simples de encontrar ☺. . . E você visitaria este lugar de importância histórica?