Τα αεροπορικά ταξίδια μετά τον κορονοϊό δε θα είναι ίδια κι αυτή είναι η απόδειξη!

Η κατάσταση που ζούμε είναι σίγουρα πρωτόγνωρη για όλους και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και θα συνεχίζουν να αλλάζουν. Ανάμεσα σε αυτά που πρόκειται να αλλάξουν θα είναι σίγουρα και τα αεροπορικά ταξίδια μετά τον κορονοϊό, που δε θα είναι πια ίδια.

Όπως είναι λογικό ο κορονοϊός θα συνεχίσει να επηρεάζει τα ταξίδια μας κι ειδικά τα αεροπορικά που ενώνουν μέσα σε λίγες ώρες ακόμα και χώρες που δεν βρίσκονται πολύ κοντά. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, οι πτήσεις δεν θα σταματήσουν για πάντα, όμως τα αεροπορικά ταξίδια μετά τον κορονοϊό δε θα είναι πια ίδια κι όπως τα ξέρουμε.

Τόσο το προσωπικό του αεροσκάφους όσο και οι επιβάτες δεν θα πρέπει να εκθέτονται σε κίνδυνο μέσα από το ταξίδι τους, ενώ τα μέτρα ασφαλείας θα είναι εκτενή. Οι επιβάτες δε θα μπορούν να συνωστίζονται στην πύλη πριν μπουν στο αεροπλάνο, ενώ ίσως να είναι απαραίτητο να φορούν μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στα ταξίδια από εδώ και πέρα στόχος και προτεραιότητα όλων θα είναι η διασφάλιση της υγείας, προκειμένου να μην ξεκινήσει και πάλι νέο κύμα εξάπλωσης του ιού. Έτσι λοιπόν, η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates μας δίνει μία πρώτη γεύση για το πώς θα είναι τα αεροπορικά ταξίδια μετά τον κορονοϊό, έχοντας ως στόχο πάντα την προφύλαξη εργαζομένων και επιβατών.

Τι φαίνεται, λοιπόν, να αλλάζει;

From personal protective equipment (PPE) for cabin crew and airport teams to modified inflight services, we have stepped up safety measures for customers and employees at the airport and on board.#FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/BNMUXp2vKO pic.twitter.com/UX4mFgQTOW

— Emirates Airline (@emirates) April 21, 2020