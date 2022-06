Το «Best of the Best Things to Do» από το Tripadvisor σε βοηθά να κανονίσεις το επόμενο ταξίδι σου!

Ένας ονειρεμένος, μοναδικά σχεδιασμένος καθεδρικός ναός στην Ευρώπη που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 είναι το κορυφαίο αξιοθέατο στον κόσμο για το 2022! Μάλιστα, τα μισά από τα 10 καλύτερα αξιοθέατα του κόσμου, συγκεντρώνονται στην Ιταλία και στην Ισπανία, σύμφωνα με τις κριτικές του Tripadvisor! Μα πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτή την Ήπειρο; Έχεις όλη την ζωή μπροστά σου για να κάνεις τα ταξίδια που πάντα ονειρευόσουν και να επισκεφτείς τα κορυφαία αξιοθέατα του κόσμου! Για τώρα, όμως, ας κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι σε αυτά μέσα από φωτογραφίες!

Κάθε χρόνο, η πλατφόρμα ταξιδιωτικού προσανατολισμού δημοσιεύει μια σειρά βραβείων Travelers’ Choice Awards, έτσι, την Τρίτη, το Tripadvisor παρουσίασε το «Best of the Best Things to Do», το οποίο αποκαλύπτει τα καλύτερα αξιοθέατα του κόσμου!

Αυτά είναι τα 10 καλύτερα αξιοθέατα του κόσμου! Σε περιμένουν!

Η Ισπανία και η Ιταλία ήταν οι πιο hot χώρες στα φετινά παγκόσμια αξιοθέατα, καταλαμβάνοντας τη μισή λίστα. Παρακάτω μπορείς να δεις ποια είναι τα 10 κορυφαία, σύμφωνα με το Tripadvisor:

1. Σαγράδα Φαμίλια – Βαρκελώνη, Ισπανία

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι μεγάλη ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Βαρκελώνη, σχεδιασμένη από τον Καταλανό αρχιτέκτονα Antoni Gaudí. Αν και ημιτελής, η εκκλησία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και τον Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και έγινε βασιλική και μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία και να την παρακολουθήσουν οι πιστοί.

2. Κολοσσαίο – Ρώμη, Ιταλία

Το Κολοσσαίο είναι ένα οβάλ αμφιθέατρο στο κέντρο της πόλης της Ρώμης, στην Ιταλία, ακριβώς ανατολικά της Ρωμαϊκής Αγοράς. Είναι το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο που χτίστηκε ποτέ, και εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο μόνιμο αμφιθέατρο στον κόσμο σήμερα, παρά την ηλικία του.

3. Empire State Building – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Το Empire State Building είναι ένας από τους υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Βρίσκεται στην πόλη της Νέας Υόρκης και έχει 102 ορόφους. Υπήρξε ο υψηλότερος ουρανοξύστης στη Γη για 41 χρόνια, από την ολοκλήρωσή του το 1931 ως το χτίσιμο του Βόρειου Πύργου του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου το 1972. Μετά την καταστροφή των πύργων του Κέντρου αυτού από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το Empire State Building ξανάγινε και παρέμεινε το υψηλότερο κτήριο σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, όταν το ξεπέρασε το υπό κατασκευή Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι Αρ Ντεκό.

4. Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζάιντ – Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ

Το Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζάιντ βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Είναι το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας και ο βασικός τόπος λατρείας για καθημερινές προσευχές.

5. Πινακοθήκη Ουφίτσι – Φλωρεντία, Ιταλία

Η Γκαλερί Ουφίτσι είναι ένα εξέχον μουσείο τέχνης που βρίσκεται δίπλα στην Piazza della Signoria στο Ιστορικό Κέντρο της Φλωρεντίας στην περιοχή της Τοσκάνης.

6. Plaza de España – Σεβίλλη, Ισπανία

Η Plaza de España είναι μια πλατεία στο Parque de María Luisa, στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Χτίστηκε το 1928 και είναι ένα ορόσημο παράδειγμα της Περιφερειακής Αρχιτεκτονικής, που συνδυάζει στοιχεία της αναβίωσης του μπαρόκ, της αναγέννησης και της ισπανικής αρχιτεκτονικής.

7. Καταρράκτες Ιγκουασού – Βραζιλία

Οι καταρράκτες Ιγκουασού είναι καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού στα σύνορα της Αργεντινής και της πολιτείας Paraná της Βραζιλίας. Μαζί, αποτελούν το μεγαλύτερο σύστημα καταρρακτών στον κόσμο. Οι καταρράκτες χωρίζουν τον ποταμό στον άνω και κάτω Ιγκουασού.

8. Ρωμαϊκά Λουτρά – Μπαθ, Βρετανία

Τα Ρωμαϊκά Λουτρά στο Μπαθ της Αγγλίας είναι τα πιο καλοδιατηρημένα ιαματικά λουτρά του αρχαίου κόσμου στην Βόρεια Ευρώπη. Οι επισκέπτες ταξιδεύουν 2000 χρόνια πίσω και μπορούν να θαυμάσουν από κοντά ολόκληρο το συγκρότημα των λουτρών.

9. Κήπος των Θεών – Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο

Ο κήπος των Θεών είναι ένα δημόσιο πάρκο που βρίσκεται στο Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηρίστηκε, μάλιστα, ως Εθνικό Φυσικό Ορόσημο το 1971.

10. Φοντάνα ντι Τρέβι – Ρώμη, Ιταλία

Η Φοντάνα ντι Τρέβι είναι ένα σιντριβάνι του 18ου αιώνα στην περιοχή Τρέβι στη Ρώμη της Ιταλίας, σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Nicola Salvi, ενώ ολοκληρώθηκε από τον Giuseppe Pannini και αρκετούς άλλους. Μη ξεχάσεις όταν το επισκεφτείς να ρίξεις το νόμισμά σου και να κάνεις μία ευχή!

Τα 10 κορυφαία πάρκα ψυχαγωγίας και νερού στον κόσμο

Είναι μια καλή χρονιά για την Ισπανία, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση και σε αυτή την κατηγορία. Η Βραζιλία είχε μια δυνατή εμφάνιση με τρία πάρκα. Τα 10 καλύτερα πάρκα αναψυχής και νερού είναι τα εξής:

1. Siam Park: Adeje, Ισπανία

2. Puy du Fou: Les Epesses, Γαλλία

3. Beto Carrero Κόσμος: Penha, Βραζιλία

4. Puy du Fou España: Τολέδο, Ισπανία

5. The Milky Way Adventure Park: Clovelly, Ηνωμένο Βασίλειο

6 Hot Park: Rio Quente, Βραζιλία

7. Waterbom Bali: Kuta, Ινδονησία

8. Dollywood: Pigeon Forge, Tennessee

9. Universal’s Islands of Adventure: Orlando

10. Parque Terra Mágica Florybal: Canela, Βραζιλία

Τώρα, λοιπόν, που έχεις έτοιμες τις λίστες σου, ήρθε η στιγμή να κλείσεις το αεροπορικό σου εισιτήριο!

