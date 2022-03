Παραδέξου το! Μπορεί να μένεις σ’ αυτή τη χώρα από πάντα, αλλά επειδή ακριβώς μένεις εδώ και την έχεις “δεδομένη”, συχνά δεν την ανακαλύπτεις όπως θα έκανες με μια άλλη χώρα. Η Daily Telegraph ξεχωρίζει 10 μυστικές γωνιές της Ελλάδας στο άρθρο της με τίτλο «10 secret corners of Greece for your next summer holiday» κι εμείς παίρνουμε έμπνευση για τις επόμενες διακοπές μας.

Η συντάκτρια του άρθρου Heidi Fuller-Love δίνει περισσότερη έμφαση στις νέες συνεργασίες των αεροπορικών εταιρειών που θα δώσουν τη δυνατότητα φέτος τους Βρετανούς να ανακαλύψυν αυθεντικά μέρη της Ελλάδας. Σύμφωνα με την ίδια, αυτές είναι οι 10 πιο εντυπωσιακές γωνιές της χώρας μας που φέτος οι επισκέπτες θα μπορούν να τις επισκεφτούν πιο εύκολα.

Σύρος Νάξος Μήλος Σκύρος Ικαρία Λέρος Καστοριά Κάρπαθος Σητεία Κρήτης Αστυπάλαια

Η Σύρος ξεχωρίζει ανάμεσα στις μυστικές γωνιές της Ελλάδας για την τοπική κουλτούρα και η Νάξος για τις άγριες φυσικές ομορφιές, τα δάση κέδρων, τις αμμώδεις παραλίες και το μοναδικό λικέρ κίτρου.

Unsplash/Anastasia Rapti

Naxos.gr

Η Αστυπάλαια παρουσιάζεται ως μία «πράσινη» θεά που εντυπωσιάζει με τις αειφόρες καινοτομίες, το βυζαντινό κάστρο και τους γραφικούς ανεμόμυλους.

ipop.gr/ Άρτεμις Σκούφου

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, δήλωσε ότι η Νάξος αναδεικνύει ειδικά τουριστικά προϊόντα που θα τροφοδοτήσουν το έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας σημειώνει ότι σε πρόσφατη παρουσίαση της Αστυπάλαιας στο Λονδίνο διαπιστώθηκε ο βαθμός ανταπόκρισης του Βρετανικού κοινού για ποιοτικούς προορισμούς όπως την «πεταλούδα του Αιγαίου».

