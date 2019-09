View this post on Instagram

Le Disneyland Paris Run Weekend 2019 démarre aujourd’hui ! Suivez l'événement en story ! 🏰✨ Et n'oubliez pas de partager vos meilleurs moments avec le #runDisneyFrance. ⠀ The 2019 edition of Disneyland Paris Run Weekend start now! Follow the event in our stories 🏰✨ Share your best moment with #runDisneyFrance. Can't wait to see you! ⠀ #DisneylandParis #DisneyParks