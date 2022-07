View this post on Instagram

Κάθε χρόνο, το περιοδικό Time Out φτιάχνει μια λίστα με τις πιο όμορφες πόλεις στοn κόσμο. Για να μπει μια πόλη σε αυτή την λίστα, θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Πέρυσι, τη χρονιά του κορονοϊού τα κριτήρια ήταν διαφορετικά. Για παράδειγμα, πέρυσι ένα κριτήριο για να θεωρηθεί μια πόλη όμορφη ήταν η περιβαλλοντική συμπεριφορά που είχε καθώς επίσης και η φιλικότητα των κατοίκων. Φέτος όμως τα κριτήρια είναι διαφορετικά και το Time Out βάζει την Αθήνα μέσα στη λίστα με τις 53 καλύτερες πόλεις.