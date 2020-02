Δεν είναι όλα ρόδινα: Αυτές είναι οι πιο πικρές αλήθειες για τα ταξίδια!

View this post on Instagram

💨🚂 BACK TO COLOGNE 🚂💨 Guten Morgäääääään ☀️ Moppi und ich fahren heute nach Köln zurück und ich werde definitiv eher wie diese alte Frau rechts aussehen! 😂 Um Punkt am Hauptbahnhof ankommen, wenn um eine Minute nach der Zug fährt, ist meine Spezialität! 🙈 ________________ I'm always late when taking the train! I'm that one crazy lady bumping into people and yelling apollogies while keeping running… 🙈💨 ________________ #kölnbloggt #kölnergram #cgn #modeblogger #blogger_de #blogger_at #blogger_ch #instablogger_de #frankfurt #frankfurtblogger #carmushka #berlinblogger #carmushkaootw