Το Tripadvisor αποκάλυψε ότι ένα ψαροχώρι του 20ου αιώνα που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο hot spot του 21ου αιώνα για ταξίδια υψηλής ποιότητας και είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός στον κόσμο για το 2022. Η ταξιδιωτική πλατφόρμα μόλις κυκλοφόρησε τα Travelers’ Choice Awards για το 2022: The Best of the Best Destinations. Ενώ το υπερσύγχρονο Ντουμπάι κατέχει την πρώτη θέση, δεν είναι ο μοναδικός top προορισμός στη Μέση Ανατολή. Η φετινή λίστα κυμαίνεται από ευρωπαϊκούς και αμερικάνικους προορισμούς, μέχρι πολυπόθητες τροπικές αποδράσεις και αποδράσεις στην έρημο.

Οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο

Παρακάτω μπορείς να μάθεις ποια είναι τα μέρη που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο Tripadvisor για το 2022:

1. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

3. Κανκούν, Μεξικό

4. Μπαλί, Ινδονησία

5. Κρήτη, Ελλάδα

6. Ρώμη, Ιταλία

7. Cabo San Lucas, Μεξικό

8. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

9. Παρίσι, Γαλλία

10. Χουργκάντα, Αίγυπτος

Γιατί το Ντουμπάι;

«Ένα πάντα ο πιο δημοφιλής προορισμός, το Ντουμπάι ανεβαίνει σιγά σιγά στις τάξεις των Travelers’ Choice Awards του Tripadvisor τα τελευταία χρόνια και τώρα το 2022 παίρνει το στέμμα και την πρώτη θέση», δήλωσε ο Τζάστιν Ριντ, διευθυντής. των μέσων ενημέρωσης, των προορισμών και των ταξιδιών στο Tripadvisor, σε ένα email στο CNN Travel .

«Το Ντουμπάι είναι μια υπερσύγχρονη πόλη που τα έχει όλα: χρυσές αμμουδιές, εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης και υπέροχα ξενοδοχεία. Δεδομένου ότι τα Travelers’ Choice Awards βασίζονται σε κριτικές για μέρη για να ταξιδέψεις, διαμονή και πράγματα που πρέπει να κάνεις σε προορισμούς που επισκέπτεσαι, έχει λάβει θεαματικές κριτικές ταξιδιωτών σε όλους τους τουριστικούς τομείς του», είπε ο Ριντ.

«Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, το Ντουμπάι εξακολουθούσε να προσελκύει επισκέπτες από κοντά και μακριά τον περασμένο χρόνο και έχει ξεχωρίσει ως το αγαπημένο τους μέρος», είπε.

Για άτομα που θέλουν να επισκεφτούν το Ντουμπάι φέτος, οι κανόνες για την είσοδο μπορεί να είναι λίγο περίπλοκοι και εξαρτώνται από την προέλευσή τους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέρος των οποίων είναι το Ντουμπάι, έχουν ανοίξει αιτήσεις για τουριστικές βίζες σε εμβολιασμένους ταξιδιώτες από όλες τις χώρες, εκτός από δώδεκα αφρικανικά έθνη. Οι επιβάτες που φτάνουν στο Ντουμπάι από τις περισσότερες χώρες πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ PCR εντός 72 ωρών από την άφιξή τους, αλλά αυτό περιορίζεται σε 48 ώρες για αφίξεις από επιλεγμένους προορισμούς .Από τις 18 Ιανουαρίου, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ έθεσαν τον ταξιδιωτικό κίνδυνο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Επίπεδο 3 ή «υψηλό» κίνδυνο για τον Covid-19. Το CDC κάνει εβδομαδιαίες ενημερώσεις στην κατάταξή του.

Οι 10 δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο

Η κατηγορία των ανερχόμενων προορισμών αφορά τις τοποθεσίες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση από έτος σε έτος, σε συνδυασμό με θετικές κριτικές ταξιδιωτών του Tripadvisor και αξιολογήσεις για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες. Αυτά είναι τα 10 κορυφαία:

1. Μαγιόρκα, Ισπανία

2. Κάιρο , Αίγυπτος

3. Ρόδος, Ελλάδα

4. Τουλούμ, Μεξικό

5. Ντουμπρόβνικ, Κροατία

6. Ίμπιζα, Ισπανία

7. Νατάλ, Βραζιλία

8. Αρούσα, Τανζανία

9. Göreme, Τουρκία

10. Σαντορίνη, Ελλάδα

Οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών

Η αγαπημένη πόλη των τυχερών παιχνιδιών της Αμερικής βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ΗΠΑ για το 2022 και οι αποδράσεις με ζεστό καιρό είναι ξεκάθαρα το μεγάλο ενδιαφέρον των χρηστών του Tripadvisor:

1. Λας Βέγκας, Νεβάδα

2. Οάχου, Χαβάη

3. Μάουι, Χαβάη

4. Κι Ουέστ, Φλόριντα

5. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη

6. Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα

7. Σαβάνα, Τζόρτζια

8. Μαϊάμι Μπιτς, Φλόριντα

9. Νάσβιλ , Τενεσί

10. Σεντόνα, Αριζόνα

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News