Στη συνέχεια, η Φερν προχωρά στην περιοχή Badlands της Νότιας Ντακότα, διάσημη στην οθόνη για την ταινία του 1973 του Terrence Malick με το ίδιο όνομα, όπου βρίσκει δουλειά σε μια κατασκήνωση και στη συνέχεια στο κοντινό Wall Drug, ένα φορτηγό που είναι γνωστό για το τεράστιο άγαλμα brontosaurus, ως σερβιτόρα. Για την Zhao, αυτή η κατάσταση είναι γνωστή: τα πρώτα δύο χαρακτηριστικά της, τα τραγούδια του 2015 My Brother Taught Me και το 2018 The Rider.

View this post on Instagram