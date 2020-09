Tα 12 προϊόντα αποθήκευσης και οργάνωσης χώρου που πάντα χρειαζόσουν! Θα βάλουν σε τάξη το σπίτι σου

View this post on Instagram

Συνδύασε τις λιτές γραμμές των σκανδιναβικών επίπλων με το στιλ της άπω ανατολής! Oργάνωσε τα αγαπημένα σου ρούχα και αξεσουάρ σε μία ανοιχτή ντουλάπα από μπαμπού που θα ομορφύνει το υπνοδωμάτιό σου. ​#ikeagreece #wardrobestylist #organizedwardrobe