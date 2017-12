Memes που θα σου φτιάξουν τη διάθεση αν είσαι μόνη κι έρημη!

LIKE US ON FACEBOOK

Αν είσαι μόνη σαν το λεμόνι και δεν έχεις με ποιον να ανταλλάξεις το πρώτο φιλί για το 2018 (λέμε τώρα…) μην ανησυχείς καθόλου γιατί πολλοί είναι αυτοί που βρίσκονται στην ίδια φάση με σένα.

Είναι πολλοί οι ελεύθεροι εκεί έξω που απορώ γιατί δεν σμίγουν! Αν είσαι μόνη/μόνος μη φρικάρεις, έχει και η ελευθερία τα καλά της. Δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν, θα βγεις ότι ώρα θέλεις, θα πιεις όσο θέλεις, γενικά κινείσαι όπως σ’ αρέσει και σε ευχαριστεί.

Και ποιος ξέρει τι σου επιφυλάσσει το 2018; Γι’ αυτό κοίτα να το χαρείς τώρα!Μερικά memes σίγουρα θα σου φτιάξουν τη διάθεση και θα σου δείξουν πως τελικά δεν είναι και τόσο άσχημο να είσαι μόνος. Μπορεί μερικές φορές να είναι απελπιστικό κι άλλες να το ευχαριστιέσαι!

Κάπου ανάμεσα σ’ αυτά τα memes θα βρεις και τον εαυτό σου!

Όταν ουσιαστικά το να είσαι μόνος σημαίνει πως έχεις υπερ-δυνάμεις!

Όταν είσαι μόνη αλλά νιώθεις τόσο σέξι…και διαθέσιμη!

Όταν δεν χρειάζεσαι το Internet και τα τεστάκια να σου υπενθυμίσουν την κατάστασή σου!

Όταν οι Παρασκευές σου μοιάζουν κάπως έτσι…

Όταν συνειδητοποιείς πως το να είσαι ελεύθερος σημαίνει ότι δεν χρωστάς τίποτα και σε κανέναν!

nope. just remembered I'm single af, this is none of my business, and I'm too sick to care real proper this time. going back to sleep like… pic.twitter.com/EOMvQJPlgf — miri (@miritesfazion) December 1, 2017

Όταν δεν τους άφησες ποτέ να σε δουν να κλαις!

When you don't need to answer 2 am texts from your girl because you're still single pic.twitter.com/xKtGCC48dI — ReliantX (@TheRealReliantX) November 30, 2017

Όταν λειτούργησε υπέρ σου!

When WhatsApp is down but you didn’t even notice because your single af pic.twitter.com/jX47xeyiSe — L 👁 (@dancinontops) November 30, 2017

Όταν η κολλητή σου κάνει αυτό το δώρο…

Are you single & ready to mingle? If so, don't wait around & be single af… just grow a boyfriend yourself! 😂 pic.twitter.com/bVfxZXu2D5 — Cristina (@rad_cris_) November 30, 2017

Όταν συνειδητοποιείς πως πιο πολύ απ’ όλους αγαπάς τον εαυτό σου!

Όταν έχεις θέσει τις προτεραιότητές σου…

I’m super happy with these three relationships, and they all get along swimmingly ❤️ #single #singlelife pic.twitter.com/PUFSF6vBHp — Amanda Jones (@amandamae04) December 6, 2017

Όταν συνειδητοποιείς πως τελικά σ’αρέσει που είσαι ελεύθερος (κι ωραίος)!

Some days I’m like I want somebody while other days I’m like I’m good #cravings #singlelife pic.twitter.com/94r8VLAhON — luvert holt (@Casanovalove) December 1, 2017

Όταν ξέρεις πως μπορείς να βασιστείς στον εαυτό σου και μόνο!

Τώρα στις γιορτές, στα οικογενειακά τραπέζια που θα σε ρωτήσουν για την κατάστασή σου (γιατί αποκλείεται να μη ρωτήσουν) ξέρεις τι πρέπει να απαντήσεις….