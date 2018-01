Για τους ρομαντικούς: Οι ταινίες που επιβάλλεται να δεις ξανά και ξανά!

LIKE US ON FACEBOOK

Baby, it’s cold outside και γι’ αυτό είναι ώρα για ταινία, κουβέρτα, ζεστή σοκολάτα και καλή παρέα. Και μ΄αυτόν τον καιρό τι άλλο να δεις εκτός από μια ρομαντική κομεντί;

Μπορείς να κάνεις μαραθώνιο με ταινίες και υπάρχουν και οι κλασικές που μπορείς να δεις ξανά όπως το The Notebook, και το 500 Days of Summer. Μετά μπορείς να συνεχίσεις με το La la Land και να καταλήξεις με κλάματα βλέποντας το P.S I love you. Ε μετά από αυτό μπορείς να κλάψεις μέχρι να στερέψεις!

Υπάρχουν μερικές ταινίες που ίσως σου έχουν ξεφύγει κι εμείς σου τις προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

13 Going On 30

Girls just want to have fun! Κι εσύ το ίδιο. Πάρε τις κολλητές και δες αυτήν την χαλαρή και κλασική ταινία. Παρέα με ένα μπολ πατατάκια!

Can’t Buy Me Love

Αν αγαπάς το Grey’s Anatomy σίγουρα αυτή η ταινία είναι για σένα. Πάτα το play !

Definitely, Maybe

Η ζωή και το διαζύγιο είναι γεμάτα δράμα και debates. Αλλά για έναν 11χρονο η ιστορία μόλις ξεκινά! Ο Ryan Reynold παίζει έναν πολιτικό σύμβουλο ακριβώς στη γέφυρα του διαζυγίου. Όταν η κόρη του αναπόφευκτα ξεκινά να κάνει ερωτήσεις, αναγκάζεται να κοιτάξει στις σχέσεις που είχε στο παρελθόν, να αλλάξει ονόματα και να την αφήσει ν’ αποφασίσει ποια ερωτεύτηκε!

Breakfast At Tiffany’s

Κλασική ταινία με την αγαπημένη Audrey Hepburn. Μπορείς πάντα να τη δεις αυτή τη ταινία, ανεξάρτητα απ’ το mood!

How To Lose A Guy In 10 Days

Διασκεδαστική και flirty ταινία με την Kate Hudson που σίγουρα θα κυλήσει πολύ ευχάριστα χωρίς να σε κουράσει.

Safe Haven

Οι ιστορίες του Nicholas Sparks είναι πάντα καλές! Απ΄το The Las Song στο A Walk to Remember έχει αποδειχθεί ότι έχουν μια θέση στην καρδιά μας. Με πρωταγωνιστές τους Julianne Hough και Josh Duhamel, πρόκειται για μια ιστορία που αφορά τη σχέση δύο αγνώστων που βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο ο ένας στον άλλο. Είτε τρέχουν από ένα σκοτεινό παρελθόν είτε απ’ το μέλλον, μοιράζονται κάτι ιδιαίτερο.

Πόσο ρομαντισμό αντέχεις;