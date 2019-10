Είναι αυτό το απόλυτο trick για τις κουρτίνες στα ξενοδοχεία;

Υπάρχουν αρκετά κι εκνευριστικά πράγματα στα ξενοδοχεία. Γιατί όσο καλό κι ωραίο κι αν είναι το ξενοδοχείο, ένα προβληματάκι θα το βρεις… Κι αυτό είναι το απόλυτο trick για τις κουρτίνες στα ξενοδοχεία.

Και θα μου πεις «τι μου φταίνε οι κουρτίνες». Σε ένα ξενοδοχείο είτε έχεις πάει για διακοπές, είτε για επαγγελματικό ταξίδι, θέλεις να νιώθεις άνετα αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.

Πολλές φορές τα ξενοδοχεία δεν είναι και τόσο καθαρά κι αυτό σε κάνει να μην μπορείς να κοιμηθείς. Δεν αλλάζουν πετσέτες και σεντόνια… και πώς να νιώσεις άνετα; Άλλα πάλι, δεν έχουν καθόλου ηχομόνωση και μπορείς να ακούσεις τις συνομιλίες των δίπλα ενώ δεν θέλεις.

Και ποιος έχει μείνει σε ξενοδοχείο και δεν έχει σηκωθεί από τις 7 το πρωί; Οι περισσότεροι σηκωνόμαστε πρωί και όχι για να τρέξουμε να προλάβουμε το δωρεάν, λαχταριστό πρωινό. Αυτός θα ήταν ένας τίμιος λόγος.

Το πρόβλημα με τον ύπνο στο ξενοδοχείο εντοπίζεται στις κουρτίνες και βρέθηκε η λύση.

Οι κουρτίνες στα ξενοδοχεία συνήθως είτε είναι πολύ λεπτές και το πρωί το φως σε «τυφλώνει» κι αναγκαστικά πρέπει να σηκωθείς, είτε είναι χοντρές αλλά δεν ενώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα, το φως να περνά μέσα στο δωμάτιο και να σε «τυφλώνει» και πάλι.

Και πώς να μην σηκωθείς στις 7 το πρωί; Ειδικά, αν είσαι ευαίσθητος στον ύπνο, το παραμικρό φως σε ενοχλεί και όχι άδικα. Γιατί ναι, ακόμη και στα ακριβά ξενοδοχεία, ακόμη και στα ξενοδοχεία με σκοτεινές κουρτίνες, πάντα υπάρχει αυτό το ελάττωμα στον σχεδιασμό.

Ένας χρήστης, όμως, στο Twitter βρήκε τη λύση και τη μοιράστηκε μαζί μας με μια φωτογραφία. Πλέον, δεν χρειάζεται να υποφέρουμε γιατί ένας άνθρωπος βρήκε τη λύση. Και είναι τόσο απλή:

