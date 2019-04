Αυτό είναι το trick για να καθαρίσεις τα λευκά σου αθλητικά!

Εάν ωστόσο αγαπάς κι εσύ αυτά τα sneakers όσο εμείς, τότε συνέχισε να διαβάζεις αυτό το άρθρο γιατί μόλις ανακαλύψαμε το trick για να καθαρίσεις τα λευκά σου αθλητικά! Μάλιστα, το συγκεκριμένο κόλπο είναι τόσο αποτελεσματικό που έγινε viral!

Έχεις λοιπόν λευκά αθλητικά Stan Smith, Converse ή οποιασδήποτε άλλης μάρκας; Τα έχεις αγοράσει γιατί μπορείς να τα φορέσεις πολύ εύκολα και στη δουλειά και στην εξοχή, αλλά και απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι τα παπούτσια που συνδυάζονται με κάθε εμφάνιση, αλλά όταν λερώνονται σε υπερβολικό βαθμό πάντα αναρωτιόμαστε πώς να τα καθαρίσουμε.

Και δεν είμαστε μόνοι, γιατί εάν κάνεις μια γρήγορη αναζήτηση στο Pinterest, “πώς να καθαρίσω τα λευκά αθλητικά”, τα αποτελέσματα που θα σου βγάλει είναι εκατομμύρια. Τη λύση, όμως, δεν θα τη βρεις ούτε εκεί ούτε στο Google, αλλά στο Twitter και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό της @sarahtraceyy, η οποία ανακάλυψε και το viral trick του πώς να καθαρίσεις τα λευκά σου αθλητικά.

Ειδικότερα, η Sarah ανέβασε αρχικά στον λογαριασμό της δύο φωτογραφίες απ’ το πώς ήταν τα αθλητικά πριν τα καθαρίσει και πώς έγιναν μετά. Η ίδια ήταν πολύ ικανοποιημένη απ’ το αποτέλεσμα, νομίζοντας μάλιστα ότι έκανε κάτι μαγικό.

Παρόλα αυτά, αυτή η φωτογραφία δεν οφείλεται ούτε στη μαγεία ούτε στο Photoshop, αλλά σε ένα απλό κόλπο που η ίδια αποκάλυψε όταν οι χρήστες του Twitter τη ρωτούσαν πώς το κατάφερε.

Σημειώνεις; Ρίχνεις νερό στα αθλητικά σου. Σε ένα μπολ ανακατεύεις μαγειρική σόδα με απορρυπαντικό. Ρίχνεις το μείγμα στα αθλητικά και τα καθαρίζεις με μια οδοντόβουρτσα. Τα αφήνεις για λίγο στην άκρη και μετά τα βάζεις στο πλυντήριο!

ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry🌞 https://t.co/D5Skp5ha3x

— cat mom (@sarahtraceyy) October 15, 2017