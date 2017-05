Βγαλμένη από …ταινία τρόμου η συνάντηση Trump-Πάπα (photos)

Bγαλμένη από …ταινία τρόμου η συνάντηση Trump-Πάπα καθώς σε φωτογραφίες που διέρρευσαν ο Πάπας φαίνεται λυπημένος, ο Trump τρομερά χαρούμενος ενώ η Melania και η Ivanka ντυμένες στα μαύρα.

Το πρωί της Τετάρτης ο Αμερικανός πρόεδρος, Trump μαζί με τη σύζυγό του Melania και την κόρη του Ivanka βρέθηκαν στο Βατικανό. O Donald Trump και ο Πάπας Φραγκίσκος είχαν εγκάρδια χειραψία μπροστά στις κάμερες ενώ το κλίμα της συνάντησης τους ήταν πολύ θετικό, παρά τις έντονες ιδεολογικές τους διαφορές όσον αφορά το προσφυγικό.

Παρόλα αυτά όλοι ασχολήθηκαν με την οικογενειακή φωτογραφία του τρόμου…

Οι χρήστες των social media επεξεργάστηκαν την φωτογραφία αυτή προσθέτοντας μέσα χαρακτήρες από ταινία τρόμου και η φωτογραφία έγινε viral! Σας θυμίζουν κάτι αυτοί οι χαρακτήρες;

Tα social media γέμισαν αμέσως από εικόνες και tweets που «τρόλαραν» αυτή τη φωτογραφία, στην οποία η συνάντηση φαίνεται λες και είναι βγαλμένη από ταινία τρόμου.

Ωστόσο όλοι σχολίασαν το ύφος του Πάπα ο οποίος φαινόταν πολύ λυπημένος σε αντίθεση με τον Trump. Μήπως τελικά έζησε το δικό του θρίλερ και δεν το μαρτυράει;

I am legitimately impressed by the first family's ability to randomly invoke 70s horror movies though. pic.twitter.com/ERSUlHDeR8

*record scratch*

*freeze frame*

POPE: Yep that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. pic.twitter.com/7RB3z2ByKL

— Benjy Sarlin (@BenjySarlin) May 24, 2017