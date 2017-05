Τους έσπρωξε για φανεί μπροστά μπροστά ο Trump! | Video

Για ακόμα μια φορά ο Donald Trump τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα με τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έσπρωξε κανονικά τον ηγέτη του Μαυροβουνίου προκειμένου να περάσει μπροστά μπροστά και να φανεί στην οικογενειακή φωτογραφία.

Σημειώνεται πως όταν ο Justin Trudeau κάλεσε τους άλλους ηγέτες να χαιρετίσουν στις κάμερες, οι περισσότεροι ακολούθησαν το παράδειγμά του, όμως, ο Trump δεν ύψωσε το χέρι του, απλά χαμογέλασε ελαφρά για λίγο.

Well that's one way of getting to the front… @realDonaldTrump appears to muscle past Montenegro's Prime Minister at a NATO gathering pic.twitter.com/9zn2p9DmkQ

— Sky News (@SkyNews) May 25, 2017