Ταξίδι στους γήινους εξωπλανήτες μέσα από μια αφίσα της NASA (Photo)

H NASA προχώρησε την Τετάρτη σε μια σημαντική ανακοίνωση: Ανακαλύφθηκαν 7 πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη, όπου θα μπορούσε να φιλοξενηθεί εξωγήινη ζωή.

Όμως, δεν μας έδωσε μόνο λεπτομέρειες γι’ αυτούς τους πλανήτες. Σήμερα, Πέμπτη, η NASA αποφάσισε να δημιουργήσει και μια αφίσα προκειμένου να μας δώσει μια ιδέα για το πώς θα έμοιαζε το ταξίδι σ’ αυτούς τους γήινους εξωπλανήτες.

Take a trip 40 light-years away to one of the seven Earth-sized planets in the TRAPPIST-1 system.

Download poster: https://t.co/t8N2ZsMXWV pic.twitter.com/CMiNUSGppi

— NASA (@NASA) February 23, 2017