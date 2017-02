Τα οπίσθια του Trudeau προκάλεσαν φρενίτιδα στους χρήστες του Twitter!

LIKE US ON FACEBOOK

Ο Justin Trudeau είναι απ’ τους πλέον αγαπητούς ηγέτες- κι εμείς στο iPop.gr τον αγαπάμε, το έχουμε αποδείξει!– όμως αυτή την φορά δεν θα ασχοληθούμε με κάτι που έκανε, αλλά με την εξωτερική του εμφάνιση!

Τις τελευταίες ώρες οι χρήστες του Twitter έχουν βαλθεί να ασχολούνται με τα οπίσθια του Trudeau, τα οποία κατά γενική ομολογία είναι ωραία!

Μια φωτογραφία με τον Trudeau να κάθεται σε μια στάση όπου αναδεικνύονται τα οπίσθιά του ήταν αρκετή για να ξεκινήσει όλο το Ίντερνετ ν’ ασχολείται μαζί του, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο σημείο του σώματός του!

Justin Trudeau's 🍑 of a butt is the best thing to happen on Twitter today pic.twitter.com/0kKCQR4iQD — Kemal Atlay (@kemal_atlay) February 23, 2017

Enough bad news . Here's a picture of Justin Trudeau's butt. You're welcome. pic.twitter.com/9gUS2trjJG — Alec Mapa (@AlecMapa) February 23, 2017

I JUST DISCOVERED THAT JUSTIN TRUDEAU HAS A REALLY NICE BUTT BRB pic.twitter.com/ik4heD9lWd — 7012 (@juvelenah) February 24, 2017

My new phone background to remind me there are good people (Justin Trudeau) and good things (his butt) on this earth 💋 pic.twitter.com/Clzv72K0Gd — Em Becks (@EBecks) February 24, 2017

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και μια σύγκριση με τον Trump!