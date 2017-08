Τα «Φιλαράκια» με την ματιά του Jay Z – Video

Τη δική του εκδοχή του αγαπημένου σε όλους trailer από τα «Φιλαράκια» κυκλοφόρησε ο Jay Z, στο cast του οποίου αυτή την φορά πρωταγωνιστούν μόνο Αφροαμερικανοί.

Το ολοκαίνουργιο βίντεο για το κομμάτι «Moonlight», που διαρκεί σχεδόν 5 λεπτά, αποκαλύφθηκε αποκλειστικά στο Tidal.

Στο βίντεο γίνεται επίσης αναφορά στο λάθος που έγινε στα φετινά βραβεία Academy Awards, όταν για το βραβείο καλύτερης εικόνας ανέβηκαν στη σκηνή οι παραγωγοί του La La Land, αλλά στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς ήταν ο ομώνυμος τίτλος του τραγουδιού, το Moonlight του Barry Jenkins.

Τα «Φιλαράκια» του Jay Z σκηνοθετεί ο Alan Yang, συν-δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix, Master of None. Στους ρόλους των Ross, Joey και Rachel παίζουν οι Jerrod Carmichael, Lil Rel Howery και Issa Rae.

Την υπόλοιπη παρέα συμπληρώνουν οι Lakeith Stanfield ως Chandler, η Tessa Thompson ως Monica και η Tiffany Haddish ως Phoebe.

I directed a music video for Jay-Z. It’s called Moonlight. Available on Tidal now and everywhere in a week. pic.twitter.com/UkLfo7g2f2

— Alan Yang (@AlanMYang) August 4, 2017