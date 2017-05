Στον Δία… χιονίζει! | Photos

Στον Δία… χιονίζει! Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα απ’ τη NASA δείχνουν τα λευκά, πυκνά σύννεφα να ρίχνουν τις σκιές τους πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη.

Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί απ’ το Διαστημόπλοιο Juno. Τα λευκά σύννεφα, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 80 χιλιόμετρα, είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα του Δία – τόσο ψηλά που είναι πολύ κρύα, σχεδόν παγωμένα.

«Χιονίζει στον Δία και βλέπουμε πώς λειτουργεί», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής του Juno, Scott Bolton.

«Είναι πιθανότατα πάγος πάγος αμμωνίας, αλλά μπορεί να υπάρχει νερό στον πάγο, έτσι δεν είναι ακριβώς όπως το χιόνι που έχουμε στη Γη», πρόσθεσε ο Bolton. «Και χρησιμοποιούσα τη φαντασία μου όταν είπα ότι χιονίζει εκεί – θα μπορούσε να είναι χαλάζι».

