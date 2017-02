Στην Αυστραλία ψήνουν τα αυγά πάνω στα αυτοκίνητα- Video

Στην Αυστραλία οι κάτοικοι υποφέρουν από τη ζέστη. Ο καύσωνας είναι πιο δυνατός από ποτέ και για να αποδείξει ένας αστυνομικός, ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, αποφάσει να ψήσει ένα αυγό όχι στην κουζίνα, αλλά στο καπό ενός αυτοκινήτου.

Μην μας κοιτάς με απορία! Είναι αλήθεια! Στην Αυστραλία ψήνουν αυγά πάνω στο καπό των αυτοκινήτων και έχουμε ως ζωντανή απόδειξη ένα video το οποίο πρέπει να δεις αμέσως.

Η θερμοκρασία έχει ανέβει πάνω από τους 45 βαθμούς Κελσίο και ο ήλιος είναι τόσο καυτός που συναγωνίζεται την φωτιά.

Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα ο αστυνομικός κατάφερε να έχει το δικό του καλοψημένο αυγό στο πιάτο.

It’s so hot in #Birdsville that our officer could fry an egg on the bonnet of his police vehicle parked on Big Red! #heatwave pic.twitter.com/rJ84nOY1DM

— QPS Media Unit (@QPSmedia) February 11, 2017