LIKE US ON FACEBOOK

Πως θα σου φαινόταν αν ένας καταξιωμένος σε παγκόσμιο επίπεδο chef κριτίκαρε τα φαγητά που μαγειρεύεις για την οικογένεια σου; Στείλε και εσύ photo τα φασολάκια σου στον Gordon Ramsay και θα σου απαντήσει!

Ο Gordon Ramsay είχε λίγο ελεύθερο χρόνο και αποφάσισε να παίξει στο twitter! Έτσι, οι followers του τον έκαναν mention σε φωτογραφίες με το φαγητό που είχαν μαγειρέψει και εκείνος απαντούσα με τον δικό του μοναδικά καυστικό τρόπο!

Απολαύστε…

Dishes like this give vegetarians a bad reputation….. god bless veggies https://t.co/e5GCDakm27 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 21, 2017

Looks like the inside of my grand dads colostomy bag https://t.co/D9YGdx4Bm1 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 21, 2017

Could you not hear your fire alarm ? https://t.co/FgrSHVX5A2 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 20, 2017

This is NOT how you cook scrambled eggs Dean https://t.co/Wre1CGE2nw — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 19, 2017

Look for a new flat mate….. quick https://t.co/fX3yY78EkB — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 20, 2017

Your finger bowl looks more appealing https://t.co/3AhObIVCsJ — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 22, 2017