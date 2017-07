Προκαλεί και πάλι στο Twitter o Trump με βίντεο όπου ‘δέρνει’ το CNN

LIKE US ON FACEBOOK

Τίποτα από όσα ανεβάζει, ο Αμερικάνος πρόεδρος Donald Trumb στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δεν μας προκαλεί εντύπωση πλέον. Ωστόσο αυτήν την φορά μετέφερε τον «πόλεμο» του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε άλλα επίπεδα, καθώς ανέβασε ένα gif όπου φαίνεται να δέρνει το CNN.

Το συγκεκριμένο gifακι 28 δευτερολέπτων προέρχεται από την εμφάνιση του προέδρου στην επίδειξη Wrestlemania του WWE το 2007. Το βίντεο απεικονίζει έναν θυμωμένο Trump να χτυπάει τον ιδιοκτήτη του WWE και τον πρόεδρο Vince McMahon.

Πιο πρόσφατα, κάποιος – ίσως ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος – έβαλε πάνω από το πρόσωπο του McMahon το λογότυπο του CNN, δείχνοντας έτσι ότι ο πρόεδρος απομάκρυνε τον εχθρό του.

Ο πλανητάρχης κάνει λόγο για ψευδείς ειδήσεις από το γνωστό μέσο ενημέρωσης.

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Έντονη ήταν η τελευταία διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών, όταν το CNN αναγκάστηκε να αποσύρει άρθρο, που έγραφε ότι σύμβουλος του Trump ελέγχεται από το Κογκρέσο.

Μετά από εσωτερική έρευνα στο CNN , το ρεπορτάζ αποσύρθηκε και οδήγησε στην παραίτηση τριών δημοσιογράφων. Τη ‘δικαίωση’ του αυτήν ο Trump αποφάσισε να τη γιορτάσει, ανεβάζοντας αυτήν την ανάρτηση.

Το CNN απάντησε σε αυτήν την πρόκληση του προέδρου, λέγοντας ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο καθήκον του αντί να στρέφεται σε «νεανική συμπεριφορά πολύ κάτω από την αξιοπρέπεια της θέσης του».

CNN statement responding to the president: «We will keep doing our jobs. He should start doing his.» pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG — Brian Stelter (@brianstelter) July 2, 2017