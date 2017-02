Προκάλεσε αντιδράσεις κι έγινε viral-Την απάτησε κι εκείνη θέλει να μάθει το γιατί (Video)

«Εκείνος την απάτησε κι εκείνη θέλει τώρα να μάθει το γιατί» είναι ο τίτλος του video που ανέβηκε λίγες ώρες πριν στο Ίντερνετ και έχει γίνει ήδη viral, διχάζοντας τον διαδικτυακό κόσμο.

Πρόκειται για ένα χωρισμένο ζευγάρι το οποίο συναντιέται ξανά on camera προκειμένου να συζητήσει για τα λάθη του παρελθόντος.

Ο άνδρας την απάτησε και η γυναίκα προσπαθεί να καταλάβει το γιατί.

Το video έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις κυρίως απ’τον γυναικείο πληθυσμό για τα όσα λέει ο άνδρας και όχι άδικα.

Εσύ μπορείς να δεις το video χωρίς να νευριάσεις;

He cheated on her. Now she wants to know why. pic.twitter.com/5hdlpKisjZ

