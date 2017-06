Προέβλεψε λάθος για τον Corbyn και έφαγε το βιβλίο του on air! | Video

Όσο δυσάρεστο και αν ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα για την Theresa May αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, τουλάχιστον εκείνη δεν χρειάστηκε να φάει κανένα βιβλίο!

Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον συγγραφέα Matthew Goodwin, ο οποίος υποσχέθηκε να φάει το νέο του βιβλίο αν ο Jeremy Corbyn από τους Εργατικούς είχε μια επιτυχημένη βραδιά.

Από τότε που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ο εμπειρογνώμονας των εκλογών κυνηγήθηκε ανελέητα από τους υποστηρικτές των Εργατικών για ένα tweet που πρέπει να εύχεται τώρα να μην είχε κάνει ποτέ.

Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει πάντα να σκέφτεστε πριν δημοσιεύσετε κάποιο tweet.

I’m saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do

— Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) May 27, 2017