Η πιο γλυκιά μανούλα φωτογραφίζεται και γίνεται viral

Τι κάνεις όταν το σκυλάκι σου έχει φωτογένεια και είναι 8 μηνών έγκυος; Τη πιο χαριτωμένη φωτογράφηση εγκυμοσύνης έκανε αυτός ο σκύλος.

Η γλυκιά Fusse βάζει το λουλουδένια στέμμα της και ποζάρει όλο χάρη στην κάμερα. Πότε μόνη της, πότε με την ιδιοκτήτριά της Elsa.

Στις φωτογραφίες το χαριτωμένο σκυλί ποζάρει με την καλύτερή του φίλη η οποία φαίνεται πολύ περήφανη. Σε μερικές φωτογραφίες κρατάνε μάλιστα και ένα σημείωμα που γράφει «Σύντομα θα γίνω μητέρα».

Φυσικά η πανέμορφη Fusse έγινε αμέσως viral ενώ οι χρήστες του twitter έστειλαν κολακευτικά μηνύματα και της ευχήθηκαν να έχει μια καλή γέννα.

«Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει ποτέ» σχολιάζει μια χρήστης του Twitter.

The only pregnancy shoot I've ever cared about

— Swearwolf (@Em_Bot) June 28, 2017