Όταν ο Messi κάνει τα πάντα να φαίνονται εύκολα| Videos

Τα πάντα εύκολα εύκολα όταν η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Lionel Messi. Ο άσσος των γηπέδων πριν από λίγες μόνο ώρες έβαλε ένα ακόμα επικό γκολ κάνοντας τους πάντα να πιστεύουν, πως είναι βγαλμένο από κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα όπου και παίζει ο Lionel Messi συνέτριψε με 5-0 την Θέλτα στο «Καμπ Νου» και όσοι είδαν τα γκολ του διεθνή άσσου έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Ο Αργεντίνος σκόρερ έδειξε, πως ήταν κεφάτος και έκανε τους πάντες να παραμιλούν.

#Messi is unbelievable!!!!

He is surely from another planet

He makes it look so easy 😍#barcacelta pic.twitter.com/giXRrLeCdE

— saurov. सौरव प्रवी (@saurovprav) March 4, 2017