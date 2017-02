One Night On Earth: Η νέα καμπάνια της Apple θα σε μαγέψει (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

One Night On Earth, One Night on iPhone 7: Η νέα καμπάνια της Apple για την προώθηση του iPhone είναι κάτι παραπάνω από μια απλή διαφήμιση.

Η Apple ζήτησε από φωτογράφους με iPhone να τραβήξουν φωτογραφίες με το κινητό τους σε κάθε άκρη της Γης μέσα σε μια μέρα: Απ’ τους πάγους στην Αρκτική και τα Ινδονησιακά ηφαίστεια μέχρι τα clubs του Johannesburg και τις στέγες στην Shanghai, όλες οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές και τραβηγμένες αποκλειστικά με iPhone 7.

Το αποτέλεσμα του project ξεκίνησε απ’ τις 30 Ιανουαρίου να παρουσιάζεται στους δρόμους περισσότερων από 25 χωρών.

Η Apple βρήκε τον καλύτερο τρόπο να προωθήσει τη νέα της συσκευή, η οποία μπορεί να περηφανεύεται για τις επαγγελματικές φωτογραφίες που μπορεί να τραβήξει.

Δείτε το video με πλάνα απ’την καμπάνια: