O Trudeau μας θυμίζει γιατί τον αγαπάμε! Κάνει dab μέσα στο Κοινοβούλιο! (Photos)

Ο Justin Trudeau δεν κολλάει πουθενά και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν! Εκτός από όμορφος και γοητευτικός, είναι προοδευτικός και μέσα σ’ όλα! Ο Καναδός Πρωθυπουργός είναι τόσο μπροστά που κάνει dab μέσα στο Κοινοβούλιο!

Ο Trudeau επιφύλαξε μια έκπληξη στους μαθητές σχολείου οι οποίοι επισκέφθηκαν το καναδικό Κοινοβούλιο. Προσπαθώντας να δείξει ξανά ότι δεν είναι ένας παλαιών αρχών ηγέτης αλλά είναι κοντά στους νέους, έκανε dab για τις ανάγκες της φωτογράφισης με τους μαθητές!

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, η ιδέα δεν ήταν των μαθητών, αλλά των αστυνομικών οι οποίοι φωτογραφήθηκαν με τον Καναδό Πρωθυπουργό!

Students from @BreakfastClubz Toronto were super excited to spend some time with @JustinTrudeau on the Hill today. Great day! pic.twitter.com/tVKYWasf9t

— Ahmed Hussen (@AhmedDHussen) February 28, 2017