Ο πιο sexy κατάδικος έκανε το ντεμπούτο του στις πασαρέλες (Photos)

O Jeremy Meeks πριν από έναν χρόνο βρισκόταν στη φυλακή, όμως, πλέον είναι ελεύθερος και έκανε μάλιστα το ντεμπούτο του στις πασαρέλες.

Ο πιο sexy κατάδικος που τρέλανε τον γυναικείο πληθυσμό, το 2014 συνελήφθη για κατοχή όπλων και πυρομαχικών και πέρασε δύο χρόνια στη φυλακή.

Μόλις αποφυλακίστηκε του έκαναν πρόταση για να γίνει μοντέλο και ο Meeks δεν μπορούσε να πει όχι!

Ο Γερμανός σχεδιαστής Philip Plein, ο οποίος είναι γνωστό ότι δοκιμάζει σε κάθε επίδειξη μόδας τα όριά του, παρουσίασε ένα show που είχε σχεδόν τα πάντα! Έναν μιμητή του Elvis Presley, μοντέλα ντυμένα σαν το Άγαλμα της Ελευθερίας, τον διάσημο πλέον Naked Cowboy της Times Square και φυσικά τον πιο sexy κατάδικο Jeremy Meeks, ο οποίος μαγνήτισε όλα τα βλέμματα πάνω του!

Is there anything more American than an Elvis impersonator and the Naked Cowboy? #PhilippPlein #NYFW pic.twitter.com/lcZ4SQ1ZoC

— Sam Reed (@HereReedThis) February 14, 2017