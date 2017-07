Ο «Mόνος στο σπίτι» Macaulay Culkin βρήκε τον παλιό καλό του εαυτό | Photo

LIKE US ON FACEBOOK

Σαν να μην πέρασε μια μέρα από πάνω του… Και όμως ο 36χρονος πλέον Macaulay Culkin γνωστός από το «Μόνος στο σπίτι» είναι ίδιος (σχεδόν) και απαράλλαχτος.

Ο ηθοποιός φαίνεται πως έχει κάνει ένα extreme makeover και τώρα δείχνει καλύτερος από ποτέ.

Τον είχαμε δει όταν ήταν παιδί, με αυτό το αθώο babyface, τον έχουμε δει στα χειρότερα του πριν μερικά χρόνια φανερά αδυνατισμένο και τώρα επέστρεψε πάλι στα «φυσιολογικά» του.

Σύντομα όμως θα τον δούμε και στην καινούργια του ταινία «Changeland»!

Το twitter φυσικά σχολίασε την μεταμόρφωση του αγαπημένου μας «Kevin» που έχει στιγματίσει τα δικά μας παιδικά χρόνια και που έκανε τα Χριστούγεννα μας λίγο καλύτερα.

At least 2017 is doing Macaulay Culkin good 😍😍 (Kevin from home alone) #GlowUp pic.twitter.com/8Y2ncGPeT0 — Bayley Miller (@bayleymae01) July 28, 2017

It feels so good to know that Macaulay Culkin looks healthier and happier than ever ❤️ pic.twitter.com/httH3CatKX — reganeholmes (@reganeholmes) July 26, 2017

Shocked how good Macaulay Culkin looks these days? So are we. Here are the 6 stages you'll go through as told by Home Alone 2. pic.twitter.com/xQfTjIOujB — E! News (@enews) July 28, 2017

Και αφήσαμε το καλύτερο tweet για το τέλος…