O Justin Trudeau έκανε μέχρι και κανό προκειμένου να συναντήσει μια οικογένεια | Photos

O Justin Trudeau έκανε μέχρι και κανό προκειμένου να συναντήσει μια οικογένεια, περνώντας σε άλλο επίπεδο πλέον την Πρωθυπουργία του, η οποία σίγουρα θα μείνει στην Ιστορία!

Ο Καναδός Πρωθυπουργός πήρε το κανό του και πήγε στο σπίτι μιας οικογένειας για να συνομιλήσει μαζί της, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε μαθητές στην εκδρομή τους στο ποτάμι και εκφώνησε λόγο για την κλιματική αλλαγή.

Ο Justin Trudeau πήγε συγκεκριμένα στον ποταμό Νιαγάρα στο Οντάριο, εξηγώντας στους ανθρώπους που μένουν στις όχθες του ποταμού ότι η άνοδος της στάθμης του νερού οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.

Φυσικά ο κόσμος τον υποδέχθηκε όλο χαμόγελα και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του εκεί.

Justin Trudeau just kayaked up to my house and talked to my parents? classic pic.twitter.com/gktVekiTMZ

— carrie robinson (@carrierobinson_) June 5, 2017