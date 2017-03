Ο Hugh Grant κάθεται ξανά στην πρωθυπουργική καρέκλα στο sequel του Love Actually

LIKE US ON FACEBOOK

Νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα απ’ τη μεγάλη επιστροφή του Love Actually με αφορμή το Red Nose Day στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Hugh Grant να κάθεται ξανά στην πρωθυπουργική καρέκλα, 14 χρόνια μετά, γεμάτος εμπειρία κι έχοντας αποκτήσει πλέον και κάποιες γκρίζες τρίχες!

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

H υπεύθυνη του sequel, Emma Freud, ανέβασε την Κυριακή φωτογραφίες στο Twitter της, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την επιστροφή δύο βασικών χαρακτήρων της ταινίας: Του Hugh Grant ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο Πρωθυπουργός David, αλλά και της Martine McCutcheon, η οποία υποδύεται τη Natalie. H Freud μάλιστα επιβεβαίωσε ότι θα δούμε τους δυο τους να παντρεύονται στη συνέχεια!

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Θυμίζουμε ότι το sequel του Love Actually θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Red Nose Day στις 24 Μαρτίου και θα προβληθεί από το BBC.

Τι είναι το Red Nose Day; Είναι ένα event που γίνεται κάθε δύο χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο απ’ την ΜΚΟ Comic Relief Inc. προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για παιδάκια που είναι αντιμέτωπα με τη φτώχεια.