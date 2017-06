Ο Donald Trump παραδίδει μαθήματα… φλερτ | Video

Μαθήματα φλερτ παραδίδει ο Donald Trump…Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος με τον Leo Varadkar φαίνεται πως βρήκε λίγη ώρα για να φλερτάρει.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ συζητούσε τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας για θέματα όπως η μετανάστευση και το BRexi κάτι κέντρισε το ενδιαφέρον του….

Ο λόγος για την Caitriona Pert ανταποκρίτρια της RTE για την Washington.

«Έλα εδώ, έλα εδώ…Από που είσαι; Έχουμε όλες αυτές τις όμορφες παρουσίες από τον Ιρλανδικό Τύπο» είπε ο Donald Trump.

Την περιέγραφε μάλιστα και στο «φιλαράκι» του στο τηλέφωνο.

«Έχει τόσο όμορφο χαμόγελο, πάω στοίχημα ότι σου φέρεται καλά…».

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji

— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) June 27, 2017