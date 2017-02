Ο Αντετοκούνμπο βάζει τρίποντα ακόμα κι όταν… κάθεται- Video

Σε κάθε ευκαιρία την οποία του δίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδεικνύει πόσο παιχταράς είναι.

Ο Γιάννης, ο οποίος κάνει περήφανη τη χώρα μας σ΄όλο τον κόσμο, μπορούμε να πούμε με το χέρι στην καρδιά, πως διανύει την πιο εκπληκτική σεζόν της καριέρας του με αποκορύφωμα φυσικά την συμμέτοχη του σε λίγες μόνο μέρες στο All Star Game.

Για να δείξει, λοιπόν, πόσο έτοιμος είναι να τραβήξει τα βλέμματα όλα επάνω του και να βάζει συνεχώς τρίποντα αποφάσισε να κάνει προπόνηση … καθιστός.

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της προπόνησης της ομάδας του, ο Αντετοκούνμπο έκατσε σε μια καρέκλα και έβαλε τρίποντα.

The Greek Freak is locked in for tonight!! #OwnTheFuturepic.twitter.com/P5RmpEguvO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 15, 2017