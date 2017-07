Νόμιζες πως στη δικιά σου επιφάνεια εργασίας γίνεται «πόλεμος»; Δες τις photos κι αναθεώρησε!

LIKE US ON FACEBOOK

Από μικρός θυμάσαι να σου λένε να έχεις μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας στον υπολογιστή σου και να μην την γεμίζεις με εικονίδια, το ένα πάνω στο άλλο γιατί απ’ τη μια δεν βρίσκεις ποτέ αυτό που θέλεις κι απ’ την άλλη δεν βοηθά την καλή λειτουργία του υπολογιστή σου!

Μεγαλώνοντας προσπάθησες να το εφαρμόσεις και η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερες πολύ καλά… Μερικές μέρες, άντε μήνες… Κατά τ’ άλλα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σου γίνεται «πόλεμος», όμως, ανά διαστήματα επιλέγεις να την καθαρίσεις κι η κατάσταση εξισορροπείται!

Βλέποντας τις παρακάτω, όμως, εικόνες σίγουρα θ’ αναθεωρήσεις για το πώς είναι ο δικός σου υπολογιστής και θα καταλάβεις γιατί λέμε πως πάντα υπάρχουν και χειρότερα!

And here I thought my desktop was bad pic.twitter.com/veqDk9xkWN — Jasperi (@JasperiW) July 23, 2017

Every day, Carley texts me a screenshot of her desktop and every day, it gets worse. pic.twitter.com/N26KKKo06t — aida (@AidaSaidSo) July 23, 2017

smh i've got nothing on you guys pic.twitter.com/PcnhqgaC3T — Lily (@lily_lxndr) July 24, 2017

It occurs to me that my desktop may be a bit crowded. pic.twitter.com/Xt6IihsbIm — Red (@RedGraveXIII) October 22, 2016

My goodness. Do we have space for anything here. Most crowded #desktop ever pic.twitter.com/39ran1NKlu — Sandeep J Alur (@saalur) January 24, 2015

Teachers desktop is a tad over crowded pic.twitter.com/xslvWvI67L — Amy Gibbs (@gibbsatron) May 15, 2013

Look how crowded my desktop is just when I noticed how Liam, Louis, and Zayn are living a tough life on my screen </3 pic.twitter.com/1XETJPz91J — Hollie (@manchestioner) March 10, 2013

Bonus η καλύτερη οργάνωση desktop ever!