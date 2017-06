«Να διατηρήσουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε γνωρίσει»- To video της Apple για την κλιματική αλλαγή

Η Apple με την καινούργια της διαφήμιση σχολιάζει την επικαιρότητα και αναφέρεται έμμεσα στην κλιματική αλλαγή μετά και από τις ιστορικές δηλώσεις του Donald Trump για την αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία για το κλίμα.

Ο φωνή του αστρονόμου Carl Sagan, η οποία ακούγεται στη διαφήμιση λέει:

Σας αρέσει ή όχι, για τη στιγμή, η Γη είναι ο τόπος που μένουμε… Οφείλουμε να ασχοληθούμε πιο καθαρά ο ένας με τον άλλο, να διατηρήσουμε και να αγαπάμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε γνωρίσει ποτέ

Η αλλαγή του κλίματος δεν αναφέρεται ποτέ άμεσα. Ούτε και κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Αλλά η ουσία είναι ξεκάθαρη.

Η Apple γενικότερα έχει μια μακρά παράδοση μεγαλοπρεπών διαφημίσεων και η συγκεκριμένη συνδυάζει και την επικαιρότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Tim Cook σχολιάζει συχνά την επικαιρότητα και με ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter ανέφερε:

Decision to withdraw from the #ParisAgreeement was wrong for our planet. Apple is committed to fight climate change and we will never waver.

— Tim Cook (@tim_cook) June 2, 2017