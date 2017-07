Μην στέλνεις ποτέ μηνύματα όταν οδηγείς | Ένα video θα σε πείσει

Μην στέλνεις ποτέ μηνύματα όταν οδηγείς! Ένα video που δόθηκε στη δημοσιότητα από τοπική Αστυνομία της Βρετανίας, δείχνει τις τρομακτικές συνέπειες του ν΄ασχολούμαστε με το κινητό μας όσο οδηγούμε, με στόχο να προειδοποιήσει τους οδηγούς, κι όχι μόνο.

The video, as you no doubt will ask, was the in cab video footage of the A34 fatal collision.

Shows how tiny distraction leads to fatalities

— RPU – Surrey Police (@SurreyRoadCops) July 3, 2017