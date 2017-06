Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο ξεπερνά κάθε φαντασία! | Photos

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο ξεπερνά κάθε φαντασία! Σχεδιασμένο απ’ τον συνιδρυτή της Microsoft, Paul Allen, το εν λόγω αεροσκάφος είναι τόσο μεγάλο που έχει δύο καμπίνες, ενώ τα φτερά του απέχουν μεταξύ τους περισσότερο απ’ όσο είναι ένα ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου!

Το Stratolaunch έχει στόχο να εκτοξεύει δορυφόρους σε τροχιά πάνω απ’ τη γη και τα επίσημα αποκαλυπτήριά του έγιναν την Τετάρτη στο Mojave Air & Space Port στην Καλιφόρνια.

Τα φτερά του εκτείνονται στα 117 μέτρα, διαθέτει έξι κινητήρες τύπου 747, 28 ρόδες, ύψος περίπου 15 μέτρων, βάρους 250 τόνων και μπορεί να αντέξει φορτίου μεγαλύτερου των 200.000 κιλών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Stratolaunch, Jean Floyd, είπε ότι θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2019 και πρόσθεσε:

Τις επόμενες εβδομάδες θα διεξάγουμε δοκιμές εδάφους και πτήσης. Πρόκειται για το πρώτο αεροσκάφος στο είδος και έτσι καλούμαστε να είμαστε επιμελείς κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Προτεραιότητά μας αποτελεί η ασφάλεια των πιλότων, του πληρώματος και του προσωπικού μας

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

— Paul Allen (@PaulGAllen) May 31, 2017