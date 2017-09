Η κομμένη σκηνή απ’ το «Ο Διάβολος Φοράει Prada» αλλάζει τα πάντα | Video

Όταν η ταινία κυκλοφόρησε το 2006, κέρδισε αμέσως το κοινό και πολλοί βλέπουν και ξαναβλέπουν την ταινία χωρίς να βαριούνται.

Ωστόσο, η αγάπη των ανθρώπων για τη συγκεκριμένη ταινία δοκιμάστηκε πρόσφατα όταν αναστράφηκε ολόκληρη η αντίληψή τους για την πλοκή.

Αυτό έγινε χάρη σε μια κομμένη σκηνή που ανακαλύφθηκε από τον Spencer Althouse του Buzzfeed, την οποία μοιράστηκε στο Twitter:

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) August 28, 2017