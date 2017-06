Κι όμως έγινε! Η Melania και ο Barron μετακόμισαν -επιτέλους- στον Λευκό Οίκο (Photos)

4,5 μήνες μετά την ανάληψη των ηνίων της Αμερικής απ’ τον Donald Trump και μετά από έντονη φημολογία αναφορικά με το γιατί η Melania δεν έχει μετακομίσει μαζί με τον σύζυγό της, η Πρώτη Κυρία και ο γιος του ζεύγους, Barron, μετακόμισαν, επιτέλους, στον Λευκό Οίκο!

Η ανακοίνωση για τη μετακόμιση έγινε το βράδυ της Κυριακής απ’ την εκπρόσωπο Τύπου της Melania Trump.

Μάλιστα, η Πρώτη Κυρία τουίταρε και μια φωτογραφία απ’ τον Λευκό Οίκο, γράφοντας:

Ανυπομονώ για τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε στο νέο μας σπίτι! #Movingday

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017