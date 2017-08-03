H πιο αγνή φιλιά μέσα από φωτογραφίες που θα σου φτιάξουν την ημέρα! | Photos

Η Mame και ο Riku είναι ένα υπόδειγμα φιλίας. Η Mame είναι μια μικρή απ’ την Ιαπωνία και ο Riku είναι ο σκύλος της ή μάλλον ο καλύτερός της φίλος.
Οι δυο τους είναι αχώριστοι. Κοιμούνται, διαβάζουν, παίζουν τραμπολίνο. Κάνουν τα πάντα μαζί και δεν αποχωρίζονται ποτέ. Μαζί στις σκανταλιές, στις χαρές, στα παιχνίδια.
Είναι η πιο γλυκιά και αγνή φιλία και αυτές οι φωτογραφίες ελπίζουμε να φτιάξουν και τη δική σας μέρα!
. #babychu さんのお洋服着て一緒にお散歩(*^_^*). おちりふりふりで可愛いね。. お腹がぽこりんなのはナイショ（笑）. . ―――――――――――――. フリルサロペット☆デニムインディゴ 1歳1ヶ月★80cm×9.5kg. @babychu2014. トップス:70-80サイズ (#mimipoupons ). ―――――――――――――. #べびちゅモデル. #babychuモデル. #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #大型犬と子供 #poodle #大型犬との暮らし #dogstagram #いぬのいる生活 #わんこなしでは生きていけません会 #犬バカ部 #1歳 #赤ちゃんと犬 #コドモノ #ママリ #ベビフル #キズナ #いこーよ #どんぐり帽 #モデル #お散歩 #サロペット #可愛い
てるてる坊主のつもりが、未知の生物になっちゃった（笑） ま、かわいいからいいか（笑） たくさんコメントありがとうございます💕 なかなかお返事できませんが、コメント嬉しく読ませていただいています(*´꒳`*) ありがとうございます😊💕 #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #大型犬と子供 #poodle #大型犬との暮らし #dogstagram #east_dog_japan #いぬのいる生活 #わんこなしでは生きていけません会 #犬バカ部 #1歳 #赤ちゃんと犬 #コドモノ #ママリ #ベビフル #キズナ #いこーよ #てるてる坊主 #未知の生物 #かわいい