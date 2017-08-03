H πιο αγνή φιλιά μέσα από φωτογραφίες που θα σου φτιάξουν την ημέρα! | Photos
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H πιο αγνή φιλιά μέσα από φωτογραφίες που θα σου φτιάξουν την ημέρα! | Photos

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Μαργαρίτα Νικολάου
γράφει #photos

Η Mame και ο Riku είναι ένα υπόδειγμα φιλίας. Η Mame είναι μια μικρή απ’ την Ιαπωνία και ο Riku είναι ο σκύλος της ή μάλλον ο καλύτερός της φίλος.

Οι δυο τους είναι αχώριστοι. Κοιμούνται, διαβάζουν, παίζουν τραμπολίνο. Κάνουν τα πάντα μαζί και δεν αποχωρίζονται ποτέ. Μαζί στις σκανταλιές, στις χαρές, στα παιχνίδια.

Είναι η πιο γλυκιά και αγνή φιλία και αυτές οι φωτογραφίες ελπίζουμε να φτιάξουν και τη δική σας μέρα!

. ETごっこ(๑>◡<๑) アシスト付き自転車だから、楽々（笑） . #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #poodle #大型犬との暮らし #east_dog_japan #alldog_japan #dogstagram #いぬのいる生活 #ふわもこ部 #犬バカ部 #赤ちゃんと犬 #1歳 #baby #ごっこ #アシスト付き自転車 #ET

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. #babychu さんのお洋服着て一緒にお散歩(*^_^*). おちりふりふりで可愛いね。. お腹がぽこりんなのはナイショ（笑）. . ―――――――――――――. フリルサロペット☆デニムインディゴ 1歳1ヶ月★80cm×9.5kg. @babychu2014. トップス:70-80サイズ (#mimipoupons ). ―――――――――――――. #べびちゅモデル. #babychuモデル. #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #大型犬と子供 #poodle #大型犬との暮らし #dogstagram #いぬのいる生活 #わんこなしでは生きていけません会 #犬バカ部 #1歳 #赤ちゃんと犬 #コドモノ #ママリ #ベビフル #キズナ #いこーよ #どんぐり帽 #モデル #お散歩 #サロペット #可愛い

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てるてる坊主のつもりが、未知の生物になっちゃった（笑） ま、かわいいからいいか（笑） たくさんコメントありがとうございます💕 なかなかお返事できませんが、コメント嬉しく読ませていただいています(*´꒳`*) ありがとうございます😊💕 #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #大型犬と子供 #poodle #大型犬との暮らし #dogstagram #east_dog_japan #いぬのいる生活 #わんこなしでは生きていけません会 #犬バカ部 #1歳 #赤ちゃんと犬 #コドモノ #ママリ #ベビフル #キズナ #いこーよ #てるてる坊主 #未知の生物 #かわいい

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あ〜 君たち なんて可愛いの💕 #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #blackpoodle #poodle #dogstagram #いぬのいる生活 #わんこなしでは生きていけません会 #犬バカ部 #いぬ #大型犬と子供 #baby #1歳 #１歳の誕生日 #赤ちゃんと犬 #コドモノ #ママリ #ベビフル #キズナ #黒白豆 #お誕生日おめでとう #smashcake #birthday #east_dog_japan #甘豆 #ぺろりんちょ #親ばかですみません #孫バカですみません

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#standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #poodle #baby #生後10カ月 #赤ちゃんと犬 #dogstagram #east_dog_japan #コドモノ #いぬのいる生活 #ママリ #ベビフル #わんこなしでは生きていけません #サーカステント #遊び疲れて #一緒にねんね #可愛い

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. 俺はスイカより まめちゃんが食べたい💕 . #standardpoodle #poodlesofinstagram #スタンダードプードル #whitepoodle #いぬすたぐらむ #poodle #大型犬との暮らし #east_dog_japan #alldog_japan #dogstagram #いぬのいる生活 #ふわもこ部 #犬バカ部 #赤ちゃんと犬 #1歳 #baby #西瓜 #好き #いただきもの #ごちそうさま

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H πιο αγνή φιλιά μέσα από φωτογραφίες που θα σου φτιάξουν την ημέρα! | Photos

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Μαργαρίτα Νικολάου
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