H Ivanka σε ρόλο Προέδρου στο Οβάλ Γραφείο! (Photo)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της Ivanka Trump να καθίσει στην καρέκλα του Οβάλ Γραφείου του Λευκού Οίκου και να ποζάρει σαν άλλος Πρόεδρος!

Η κόρη του Donald Trump ανέβασε φωτογραφία, ούσα καθισμένη στο Οβάλ Γραφείο, ανάμεσα στον πατέρα της και τον Justin Trudeau.

Η Ivanka τουίταρε τη φωτογραφία, όπου ποζάρει περήφανη, γράφοντας:

Υπέροχη συζήτηση με δύο παγκόσμιους ηγέτες για τη σημασία του να έχουν οι γυναίκες μία θέση στο τραπέζι

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017