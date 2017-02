H Gisele σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο Super Bowl για τον σύζυγό της (Video)

Τα «έδωσε όλα» η Gisele στη βραδιά του Super Bowl, πανηγυρίζοντας χωρίς να υπάρχει αύριο για τον σύζυγό της, Tom Brady, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το τρόπαιο με την ομάδα του, τους Patriots.

O Brady γίνεται ο πρώτος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου που κερδίζει 5 Super Bowls, αφού ήταν εκείνος που κατάφερε να γυρίσει όλο το παιχνίδι και να χαρίσει τη νίκη την ομάδα του.

Η Gisele άρχισε να φωνάζει από χαρά, να τραβάει video και να χοροπηδάει, μην μπορώντας να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της για τον σύζυγό της!

Hey @giseleofficial, are you excited the @patriots won the Super Bowl? 😂 #SB51 pic.twitter.com/TPhWCn7LuO

— NFL (@NFL) February 6, 2017