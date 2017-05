H Ariana Grande αναλαμβάνει τα έξοδα των κηδειών των θυμάτων του Manchester, μετά την επίθεση η οποία σημειώθηκε στο Manchester Arena λίγο μετά τη λήξη της συναυλίας της το βράδυ της Δευτέρας.

Απ’ την αιματηρή επίθεση αυτοκτονίας σκοτώθηκαν 22 άτομα και τραυματίστηκαν ακόμα 59, εκ των οποίων τα 20 νοσηλεύονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κίνηση της Ariana Grande σημειώνεται πως δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα απ’ την ίδια, ωστόσο, έγινε γνωστή απ’ τα βρετανικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η Daily Mail γράφει ότι τραγουδίστρια έχει δημιουργήσει ένα λογαριασμό, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα και θα δοθούν στις οικογένειες των 22 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους.

Στη Μεγάλη Βρετανία δηλώνουν σίγουροι ότι τα σχετικά δημοσιεύματα ισχύουν, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως η Ariana Grande ίσως έχει δώσει απλά κάποιο συμβολικό ποσό.

Η τραγουδίστρια επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά την αιματηρή επίθεση, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα εάν έχει αναστείλει την παγκόσμια περιοδεία της.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση είχε γράψει στο Twitter:

Απ’ τα βάθη της καρδιάς μου λυπάμαι τόσο πολύ. Δεν έχω λόγια

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017