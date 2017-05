Έκλεψε την παράσταση στις Κάννες η Αθηνά Οικονομάκου φορώντας Vrettos Vrettakos!

One of the best experiences of my life @festivaldecannes 📍.A #Priceless experience only Mastercard cardholders get! Bucket list ✔︎ Thank you @mastercardgr #Mastercardgr #RedCarpet #FestivaldeCannes #storyofmylife #bucketlistchecked #luckyme #ΑξίαΑνεκτίμητη #Priceless #70festivaldecannes #amazingexperience #GreekActress #DavidLynch #actresslife

A post shared by Athina Oikonomakou Official☾ (@athinao1konomakou) on May 25, 2017 at 2:00pm PDT