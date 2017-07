Έγινε το reunion του Τιτανικού και δεν έμεινε κανείς ασυγκίνητος! | Photos

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η Rose εγκατέλειψε τον αρραβωνισαστικό της για να ζήσει την αληθινή αγάπη με τον Jack, αλλά αυτή τη φορά οι τρεις τους συναντήθηκαν ξανά με χαρούμενη, όμως, διάθεση και σε φιλικό κλίμα!

Ο Billy Zane και η Kate Winslet έδωσαν το παρών σε gala του Ιδρύματος Leonardo DiCaprio στο St. Tropez της Γαλλίας και όλοι φαίνονταν τόσο ευδιάθετοι, σαν να μην έγινε ποτέ το ναυάγιο του Τιτανικού!

Στο gala βρέθηκαν επίσης οι Cate Blanchett, Emma Stone, Marion Cotillard, Tom Hanks, Jared Leto, Penélope Cruz, Kate Hudson, Tobey Maguire και Uma Thurman.

